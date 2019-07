Evento Dolce & Gabbana, alla Valle dei templi accreditata la stampa mondiale

Agrigento, 5 luglio 2019 – Sono arrivati da ogni parte del mondo per assistere questa sera, nel suggestivo scenario della Valle dei templi di Agrigento, all’evento D&G in programma al tempio della Concordia. Sono ben settanta le Testate giornalistiche internazionali che nelle ultime ore hanno fatto arrivare nella città dei templi i loro inviati per “raccontare” lo straordinario defilè di alta moda donna che verrà proposto dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Oltre alle più importanti Testate europee, dal “The Thelegraph” al “New York Times” fino a “Le Figarò”, particolarmente nutrita è la “pattuglia” di giornalisti asiatici, provenienti in particolare dal Giappone, dalla Thailandia e dalla Repubblica Cinese. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto nella tarda mattinata ha incontrato il gruppo di giornalisti ospiti dell’evento, soffermandosi a parlare con loro, molti dei quali per la prima volta in Sicilia. Proprio ai giornalisti, in questa particolare occasione, è affidato il compito di promuovere nel mondo l’immagine della Valle e della Città dei templi.