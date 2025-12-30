Ad Agrigento prosegue la rassegna di eventi promossa dal Comune per le festività natalizie e di fine anno, coinvolgendo ed entusiasmando adulti e bambini. Uno dei “fiori all’occhiello”, novità assoluta, è stata l’iniziativa del “Cinema di Natale”, ideata e organizzata da Marco Gallo: una versione invernale del celebre format “Cinema Ammare” che Gallo organizza in estate con Fabio Speranza. Pubblico eccezionale alle due proiezioni a Villa Bonfiglio lo scorso weekend, e sono stati raccolti circa 700 euro in cambio di plaid, tisane e cioccolate calde offerte durante lo spettacolo.

I soldi saranno adesso devoluti in beneficenza alle suore della Comunità Missionaria “Porta Aperta”, a cui saranno donati beni di prima necessità e un sistema di allarme da installare nella nuova tensostruttura allestita alla Villa Bonfiglio, e che lo scorso luglio è stata danneggiata a causa di un incendio. Si tratta di un atto di solidarietà sostenuto con forza dall’amministrazione comunale e dall’organizzazione del “Cinema di Natale”.

Il programma delle attività prosegue con altre iniziative volte a intrattenere cittadini e visitatori. Questa sera, alle 19, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle Rocche, è attesa l’esibizione musicale del coro “Pentagramma a Colori”. Domani, dalle ore 23, in piazza Pirro Marconi sarà la volta della notte di Capodanno, tra musica e divertimento, fino al concerto di Noemi, che saluterà così l’avvento del 2026.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp