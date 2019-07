Eventi Dolce e Gabbana alla Valle dei Templi. Chiuse strade statali, provinciali e comunali

Eventi Dolce e Gabbana alla Valle dei Templi. Interdizione del traffico.

In occasione della sfilata di Alta Moda promossa dagli stilisti Dolce e Gabbana per la serata del 5 luglio 2019, si rende noto che, su richiesta degli organizzatori dell’evento, è stata disposta l’interdizione del traffico veicolare dei seguenti tratti di strada:

Strade Statali:

Dalle ore 19:30 alle 21:30 di venerdì 5 luglio 2019:

E’ interdetta la S.S. 640 dal Km 5 + 300 (Svincolo San Leone ) al Km 6+ 650 (rotonda di Giunone).

Sarà possibile utilizzare il seguente percorso alternativo per i veicoli provenienti da Porto Empedocle e diretti a Licata, Caltanissetta, Palermo:

– Imboccare lo svincolo al Km 183, 900 della S.S. 115 Via delle Fosse Ardeatine (all’altezza di Volpe Gru), proseguire per la S.S. 115 quater, proseguire per la SP 1 (Fondacazzo), poi per la S.S. 118, poi per la S.S. 122 e poi per la S.S. 640.

Sarà possibile utilizzare il seguente percorso alternativo per i veicoli provenienti da Favara e Canicattì diretti a Sciacca e Trapani:

– Imboccare l’Uscita Agrigento al Km 10+800 della S.S. 640, proseguire per la S.S. 122, poi per la S.S. 118: S.P. 1 ( Fondacazzo), poi per la S.S. 115 quater e poi per la S.S. 115 Porto Empedocle.

Strade Provinciali e Strade Comunali:

Dalle ore 16,30 di venerdì 5 luglio alle ore 04:00 di sabato 6 Luglio 2019:

Sono interdette:

– la SP 4 Panoramica dei Templi da Bonamorone alla Rotonda di Giunone in entrambi i sensi di marcia;

– la Via Passeggiata Archeologica – SS. 118 da Bonomorone, altezza Hotel Colleverde, al Quadrivio Porta Aurea in entrambi i sensi di marcia;

– Via Giuseppe La Loggia (cd. Viale Alberato) dalla Rotonda di Giunone a Porta Aurea;

– Via Luca Crescente (dalla Rotonda Porta Aurea allo svincolo San Leone ).