Eventi culturali e ricreativi, al circolo Empedocleo è tutto pronto

E’ tutto pronto al circolo Empedocleo di Agrigento per offrire, anche quest’anno, ai soci ed ai cittadini che vorranno partecipare un ricco cartellone di eventi culturali e ricreativi che sarà presentato domani, martedì 8 novembre, alle 10, nei locali dello stesso circolo, in piazza San Giuseppe. Il presidente del sodalizio, Giuseppe Adamo, illustrerà ai rappresentanti della stampa i tradizionali appuntamenti che da diversi anni caratterizzano la vita di questa antica realtà culturale locale. In particolare si soffermerà sulle molte novità e sfide con cui il circolo vuole potenziare e rinnovare la sua presenza nel territorio, nella consapevolezza che l’offerta culturale è una risorsa strategica, in grado di stimolare la diffusione delle idee e della creatività.