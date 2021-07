Evasione e truffa, due arresti della polizia

Due arresti della polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Licata hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino gambiano, trentenne, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, già destinatario dell’Avviso Orale del Questore, ed in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si è allontanato dall’abitazione, ma è stato prontamente raggiunto dai poliziotti che, dopo aver effettuato accertamenti per verificare eventuali deroghe al provvedimento a cui era sottoposto, lo hanno arrestato.

Il Gip del Tribunale di Agrigento, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la traduzione in carcere. A Canicattì, invece, il personale del locale Commissariato ha tratto in arresto un quarantenne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa, poiché riconosciuto colpevole del reato di truffa, e condannato alla pena di 3 anni reclusione.