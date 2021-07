Evade più volte dai domiciliari, 35enne finisce in carcere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 36 anni, resosi responsabile di reiterate evasioni dagli arresti domiciliari. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Agrigento dal dicembre dello scorso anno a seguito dell’arresto operato dai militari dell’Arma, poiché trovato in possesso di 200 grammi di hashish.

Tra maggio e giugno di quest’anno, i carabinieri preposti ai controlli hanno registrato diverse occasioni in cui l’uomo non era presente in casa, nonostante appunto sottoposto agi arresti domiciliari. Le violazioni sono state segnalate all’Autorità giudiziaria e nel pomeriggio di ieri è stata eseguita l’ordinanza del Tribunale di Agrigento che disponeva l’aggravamento della misura cautelare ed il cittadino tunisino è stato associato presso la Casa circondariale di Gela.