Ha deciso di partecipare alla festa di carnevale del Paese, a San Biagio Platani, mascherandosi e scendendo in piazza. D.G. però in quel momento era sottoposto al regime di arresti domiciliari e, quando i militari del paese insospettiti gli hanno chiesto di togliersi la maschera, per lui non c’è stato niente da fare. I carabinieri della locale stazione lo hanno riconosciuto e ri-arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è nuovamente agli arresti domiciliari.