Evade dai domiciliari: giovane nuovamente arrestato

Nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, e in attesa dell’udienza di convalida, è stato trovato in giro per le strade del centro, nei pressi della via Atenea. I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno nuovamente arrestato il giovane gambiano, già finito in manette sabato scorso per resistenza a Pubblico ufficiale.

Questa volta l’arresto è scattato per evasione dagli arresti domiciliari. L’immigrato, lo scorso fine settimana, fermato dai militari dell’Arma si era rifiutato di farsi identificare, e dopo un po’ è andato in escandescenze. E’ stato immobilizzato e arrestato.