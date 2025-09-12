I carabinieri hanno arrestato, a Montevago, una 43enne, che stava scontando la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. E’ accusata di evasione dagli arresti domiciliari. La donna è stata trovata fuori dalla propria abitazione. Stava scontando la pena per avere smerciato cocaina ad una ragazza, minacciandola al telefono per avere la somma pattuita di 130 euro. I fatti per i quali la quarantatreenne è stata condannata risalgono al 2022. La condanna è stata confermata in appello.

