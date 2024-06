Giorgia Meloni guida le preferenze in Sicilia, seguita da Edy Tamajo e Marco Falcone; flop per Vannacci e Renzi, bene Cateno De Luca e Giuseppe Antoci del M5S.

Quando mancano meno di dieci sezioni alla conclusione dello spoglio elettorale per le Europee (su un totale di 5.304 sezioni), ecco tutti i risultati sulle preferenze in Sicilia, i cui voti vanno sommati a quelli della Sardegna per decretare gli 8 candidati che ottengono il pass per il Parlamento europeo (Fonte Viminale).

Giorgia Meloni : Al primo posto con oltre 180mila preferenze, la premier vince la sfida tra le due donne della politica italiana.

: Al primo posto con oltre 180mila preferenze, la premier vince la sfida tra le due donne della politica italiana. Edy Tamajo : Boom per l’assessore forzista, secondo classificato con più di 120mila voti, vincendo il derby interno contro l’altro assessore regionale di Forza Italia.

: Boom per l’assessore forzista, secondo classificato con più di 120mila voti, vincendo il derby interno contro l’altro assessore regionale di Forza Italia. Marco Falcone : Assessore regionale di Forza Italia, raccoglie 97mila voti.

: Assessore regionale di Forza Italia, raccoglie 97mila voti. Cateno De Luca : Ottiene oltre 69mila preferenze, superando la segretaria del PD, Elly Schlein.

: Ottiene oltre 69mila preferenze, superando la segretaria del PD, Elly Schlein. Elly Schlein : Si ferma a quasi 64mila voti.

: Si ferma a quasi 64mila voti. Giuseppe Antoci : Del M5S, raccoglie oltre 61mila preferenze.

: Del M5S, raccoglie oltre 61mila preferenze. Ilaria Salis : Contribuisce al superamento della soglia per Alleanza Verdi e Sinistra.

: Contribuisce al superamento della soglia per Alleanza Verdi e Sinistra. Michele Santoro : Il giornalista ottiene oltre 14mila voti.

: Il giornalista ottiene oltre 14mila voti. Matteo Renzi : Raccoglie poco più di 11mila voti, vincendo la sfida ‘centrista’ con Carlo Calenda.

: Raccoglie poco più di 11mila voti, vincendo la sfida ‘centrista’ con Carlo Calenda. Carlo Calenda : Si attesta sopra le 6mila preferenze.

: Si attesta sopra le 6mila preferenze. Generale Vannacci: Flop con appena 20mila voti.

Questi risultati riflettono le preferenze dei siciliani, offrendo un quadro delle dinamiche politiche regionali in vista della composizione del Parlamento europeo.

FORZA ITALIA AL 23,72%

TAMAJO EDMONDO DETTO EDY 120.242 FALCONE MARCO 96.962 CHINNICI CATERINA 89.408 DELL’UTRI MASSIMO 67.539 GRASSO BERNARDETTE FELICE 46.892 LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA 27.064 COSSA MICHELE 15.425 CALIA MADDALENA 9.633

FRATELLI D’ITALIA AL 20,18%

MELONI GIORGIA 180.008 MILAZZO GIUSEPPE 64.727 RAZZA RUGGERO 61.307 GIAMMUSSO MASSIMILIANO 42.428 AMATA ELVIRA 24.130 SAVARINO GIUSY 22.421 SCORPO ALESSIA 14.419 DEIDDA SALVATORE 3.890

M5S AL 16,06%

ANTOCI GIUSEPPE 61.409 CINQUE PATRIZIO 30.000 FARRUGGIA VIRGINIA 20.900 DI PRIMA ANTONELLA 16.839 MONTAUDO MATILDE 13.005 PILO CINZIA 12.414 RANDAZZO ANTONINO 10.951 PORCU MATTEO 1.820

PD AL 14,35%

SCHLEIN ELLY 63.667 LUPO GIUSEPPE 46.207 NICITA ANTONIO 36.849 TILOTTA LIDIA 36.358 BARTOLO PIETRO 36.243 TIMBRO MARIA FLAVIA 11.048 BELVISI GIUSEPPE 2.279 QUAQUERO ANGELA MARIA 1.393

LIBERTA’ AL 7,68%

DE LUCA CATENO 69.211 CASTELLI LAURA 30.494 LA VARDERA ISMAELE 20.059 FERRO GIULIA 10.896 BANDIERA EDY 10.659 AIELLO PIERA 3.573 PARRINELLO GIUSEPPE 2.791 FIGUS BARBARA 2.769

LEGA SALVINI PREMIER AL 7,47%

STANCANELLI RAFFAELE 44.108 VANNACCI ROBERTO 19.929 TURANO MIMMO 18.576 TARDINO ANNALISA 15.407 GERMANA’ ANTONINO 13.912 REITANO FRANCESCA 10.027 BONAFEDE ESTERINA 7.762 LUNESU MICHELINA 3.102

ALLEANZA VERDI E SINISTRA AL 4,80%

ILARIA SALIS 26.175 LUCANO MIMMO 17.561 ORLANDO LEOLUCA 16.901 PAGLIAZZO STEFANIA 5.572 BARBARA EMANUELE 3.105 DATO CINZIA 2.904 FIERTLER GIULIANA 2.386 MUSCAU FRANCESCO 362

STATI UNITI D’EUROPA AL 2,06%

RENZI MATTEO 11.257 FALLETTA VALENTINA 6.323 MICARI FABRIZIO 4.408 BERNARDINI RITA 3.021 BALLATORE LUCA 2.486 CALANNA FRANCESCO CONCETTO 1.472 PUTZOLU PIETRINA 699 POLITI CAROLA 344

PACE TERRA DIGNITA’ ALL’1,73%

SANTORO MICHELE 14.308 SABENE BENEDETTA 2.578 MANTINEO ANTONINO 1.219 LA VALLE RANIERO LUIGI 1.203 BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 934 FRESU GIOVANNI 752 BACCOLI FEDERICA 675 MONNI ELISA 390

AZIONE – SIAMO EUROPEI ALL’1,41%

CALENDA CARLO 6.269 ALFANO SONIA 4.602 PALAZZOLO GIANGIACOMO 3.439 BONETTI ELENA 873 COCOMERO ROSANNA 549 DAMIANI GIANFRANCO 288 BENONI MARTINA 232 TRUDU NICOLA 148

ALTERNATIVA POPOLARE ALLO 0,54%