Etna, Giovanni Alessi ha presentato in anteprima il Sicilia in Bolle 2020 – VIDEO

Torna il Sicilia in Bolle. L’evento, inizialmente in programma a giugno, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, si terrà ad ottobre e la sede sarà sempre la Scala dei Turchi. E’ proprio nelle pendici dell’Etna che lo scorso venerdì 21 agosto, nell’ambito della manifestazione “Vivemu“, ospitata nella Cantina Gambino, si è tenuta la Preview di Sicilia in Bolle 2020. La Cantina di Linguaglossa è stata anche la sede della conferenza stampa in cui Giovanni Alessi, vicepresidente di AIS e organizzatore di Sicilia in Bolle, ha potuto illustrare in anteprima le novità dell’evento che come ogni anno si terrà alla Scala dei Turchi. GUARDA L’INTERVISTA VIDEO

#siciliainbolle2020 #vivèmu #aisagrigento