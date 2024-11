“ Eterno visionario “ per la regia di Michele Placido e’ passato ad Agrigento in anteprima regionale quale doveroso omaggio alla prossima capitale della cultura che a sua volta omaggia il suo cittadino più illustre. In viaggio verso Stoccolma per ricevere il riconoscimento più ambito, il premio Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello ripercorre gli eventi della sua vita, da quelli più drammatici come la pazzia della moglie Antonietta ed un tormentato rapporto con i tre figli, a quelli più strettamente legati alla sua carriera di drammaturgo con i successi teatrali e letterari e qualche tonfo come la prima romana dei “sei personaggi in cerca d’autore”, un testo troppo audace ed innovativo per essere compreso dal pubblico dell’epoca che infatti lo dileggio’ con una contestazione eccessiva e vergognosa. E poi il rapporto con la musa Marta Abba, con la quale, pur essendo perdutamente innamorato, riesce a tenere le distanze consapevole della differenza anagrafica (“non si può, non si deve”) ma con grande sofferenza interiore. Ed ancora l’iniziale fallimento dei suoi progetti cinematografici con il grande regista Murnau che preferisce le sirene ed i dollari hollywoodiani. Il regista mette in scena, più ancora delle visioni del genio Pirandello, i fantasmi dell’uomo Pirandello, destinati ad influenzare tutto il suo percorso terreno. Ne esce fuori una pellicola intensa, concentrata eccessivamente su alcune situazioni tragiche ( la passeggiata alla miniera teatro di un evento luttuoso ed il ritorno a casa della moglie per conoscere i nipoti) quando invece avrebbe giovato un registro più lieve incentrato maggiormente sul percorso artistico di Pirandello, come testimoniato dalle belle scene dei provini teatrali e dalla piacevole incursione nella Berlino dei cabaret. Bravi gli attori con particolare plauso ad una perfetta Bruni Tedeschi nel ruolo della moglie, mentre Bentivoglio con la sua interpretazione misurata e sofferta finisce con il pagare un po’ dazio alla recente caratterizzazione di Servillo nella “stranezza” di Ando’. Il merito di Placido, che ricordiamo spesso notevole attore pirandelliano anche nella nostra città, e’ quello di averci trasmesso questo senso di incompiutezza della vita di Pirandello, poiché il suo talento e le sue visioni gli hanno impedito di vivere in modo più sereno i suoi affetti e le sue passioni e infatti in un dialogo illuminante della pellicola lo scrittore raccomanda al figlio di scrivere perché “ noi siamo obbligati a scrivere per riscattare le nostre vite”. ( Maurizio Arena)

