“Estorsioni su busta paga dei docenti”: assolto ex deputato

I giudici della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, con la formula “per non avere commesso il fatto”, hanno assolto Cani Gaetano, ex deputato regionale, accusato di estorsione, in relazione al procedimento penale per il reclutamento di docenti presso l’istituto scolastico paritario “Athena” di Menfi.

L’ex parlamentare regionale, avrebbe costretto i docenti a firmare le dimissioni in bianco, ed accettare compensi inferiori, o inesistenti rispetto a quelli indicati in busta paga pur di ottenere il relativo punteggio valido per le graduatorie.

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo i motivi di appello formulati dai difensori, gli avvocati Lillo Fiorello e Antonino Reina, ribaltando la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, ha accertato l’assoluta estraneità di Cani in relazione ai fatti contestati.