Ha maltrattato la propria madre, al fine di convincerla a farsi consegnare somme in denaro, per comprare la droga ma negli ultimi periodi si è spinto oltre. La condotta del figlio ingrato ha procurato nella donna, una pensionata settantacinquenne, ansia e timore per la propria incolumità fisica. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Licata a mettere fine a questa triste storia.

E’ per le ipotesi di reato di estorsione e rapina, che un disoccupato, quarantacinquenne, di Licata, è stato arrestato. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura. L’uomo è stato portato, così come appunto disposto dal gip, in una comunità terapeutica.

I carabinieri hanno accertato, che il licatese avrebbe vessato costantemente la propria madre, già dall’anno scorso, chiedendole ripetutamente di consegnargli i soldi. A conclusione di un’inchiesta hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul fatto che il disoccupato, con ogni mezzo e in ogni modo, cercasse di recuperare denaro, dalla madre, per comprare la sostanza stupefacente.