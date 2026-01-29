Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine tra le vie della movida di Agrigento. Nelle ultime settimane, dopo l’incendio e la strage di Capodanno a Crans-Montana, anche nell’Agrigentino le ispezioni sul rispetto delle misure di sicurezza e antincendio negli esercizi pubblici sono stati intensificati. Nell’ambito di un servizio coordinato tra polizia di Stato, polizia locale e Asp, mirato a contrastare l’illegalità diffusa, è finito nel mirino un bar-pub del centro della città dei templi.

Gli agenti hanno scoperto che gli estintori posizionati nelle sale avevano la revisione scaduta, risultando di fatto inefficienti e pericolosi in caso di emergenza.

La donna è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per mancata revisione dei dispositivi antincendio. Nel locale, inoltre, non erano state affisse le obbligatorie tabelle relative agli alcolici. Infine gli uomini in divisa hanno anche accertato che uno dei dipendenti non era in possesso della certificazione sul corso per alimentarista (Hccp). Alla proprietaria sono state elevate sanzioni amministrative per circa 3.500 euro.

