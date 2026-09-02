Sorpresi senza casco protettivo, altri non allacciato o con in testa il cosiddetto “a scodella”. Nei due mesi estivi di luglio e agosto, gli agenti della polizia locale, i carabinieri della Radiomobile e i poliziotti delle Volanti, tra il centro cittadino e le periferie di Agrigento e la località balneare di San Leone, hanno sottoposto a fermo amministrativo ben 50 motocicli e ciclomotori, per la durata di due mesi.

Guidare un mezzo a due ruote con il casco non regolarmente allacciato o usare quello “a scodella”. Sequestrati anche una decina di caschi privi di omologazione. La gran parte di quelli “pizzicati” sono studenti, giovani sopra i vent’anni e in almeno cinque episodi dai 30 ai 50 anni e fra questi figurano il titolare di una pizzeria di San Leone, due commercianti, un libero professionista e due impiegati. A tutti è stata elevata una multa con la decurtazione di 5 punti della patente.

La custodia di motocicli e ciclomotori è stata affidati in quasi tutti i casi al proprietario o ai genitori dei ragazzi minori, che li dovranno riporli in garage o comunque in luoghi privati esterni alla strada, evitando così i costi della permanenza presso una depositeria giudiziaria.

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