Ha preso il via ieri sera l’Estate Mediterranea 2025 a Siculiana. Nel Giardino del Santuario, grande partecipazione di pubblico allo spettacolo di Calandra & Calandra, interpreti della tradizione musicale siciliana. Domani sera, a Siculiana Marina, l’inaugurazione del Mercato di Kalat con la promozione dei prodotti del territorio, dell’artigianato e della creatività. Dal teatro alla musica, dall’arte alle tradizioni popolari: un programma ricco di appuntamenti quello promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni culturali del territorio.

Trenta serate tra il centro storico e il borgo marinaro: un cartellone pensato per coinvolgere famiglie, giovani, turisti, residenti e visitatori di ogni età, che unisce momenti di intrattenimento, identità, memoria e tradizioni. Oltre agli spettacoli diversi servizi per residenti e turisti: anziani in prima fila, un servizio di assistenza per consentire la partecipazione agli eventi degli ultra settantenni; ludoteca sotto le stelle ogni sera con attività rivolte ai minori per far vivere alle famiglie le serate in tranquillità.

Ancora: “Un mare di inclusione”, dal lunedì al venerdì, nella spiaggia di Siculiana Marina, assistenza e animazione per le persone con disabilità; “Un’estate differente” e “No cicche”, progetti di sensibilizzazione in spiaggia contro l’abbandono dei rifiuti. Tutte le informazioni sugli eventi e i servizi sul sito siculianaturistica.it.

