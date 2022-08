Estate Agrigentina: i prossimi appuntamenti in programma

Prosegue l’Estate Agrigentina, che vede insieme il Comune di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi, col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo. Appuntamento anche stasera con la VI edizione di Festivalle, al Tempio di Giunone, sarà il momento dei Nu Genea e nella stessa serata, il groove psichedelico dei Mauskovic, cinque polistrumentisti olandesi. Per finire After Party, TBA Soon sulla Spiaggia San Leone.

Dal 9 agosto e fino al 10 settembre tutti gli sportivi potranno seguire “ViviSport – ®Estate ad Agrigento”, torneo di calcetto itinerante “primi calci” (2013/2014) e “Pulcini” (2011/2012). Saranno coinvolti più di un centinaio di giovanissimi atleti in tutti i quartieri. Il posticipo di qualche giorno rispetto al programma si è reso necessario per problemi tecnici, ma allo stadio Esseneto tutto è pronto per l’inaugurazione del 9 agosto alle 17,30, con una grande sorpresa: saranno presenti tutti i giocatori dell’Akragas Calcio, che si presteranno a momenti di gioco con i ragazzi, per offrire loro un’indimenticabile esperienza. Per partecipare i contatti telefonici e whatsapp sono il numero 3914651179 oppure 3490850510.

Il 9 agosto allo Stadio Esseneto sono previste anche diverse attività di intrattenimento per ragazzi con “I giochi di una volta”. Rinviata al 21 agosto, a causa delle condizioni meteomarine non favorevoli, la IV edizione del Boat Party, raduno barche e discoteca galleggiante, evento unico sulla Costa del Mito in programma dalle 15 a San Leone, organizzato da Adriano Varisano in collaborazione con il gruppo “Porto San Leone”. Ospiti Dj Fabio Testa e NTVT, vocalist Paquito. Per partecipare il contatto è [email protected]. Domani, 6 agosto, sarà il momento del XXII Pirandello Stable Festival con la sua rassegna teatrale, che propone “La Patente” di Luigi Pirandello e “Il professor terremoto” dall’omonima novella pirandelliana, a Piazzale Caos, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Festivalle rinnova il suo appuntamento domani con Kamaal Williams, quintet live band, al Tempio di Giunone, a seguire Marco Castello live band e infine, after party TBA soon sulla spiaggia a San Leone. Sempre il 7 agosto per Festivalle attesissimo il concerto di Toquinho e Camilla Faustino al Tempio di Giunone (nella foto). Per tutte le informazioni sugli eventi in corso può essere consultata la pagina facebook https://www.facebook.com/estateagrigentina Destinazione Agrigento ripropone con il Comune e la Costa del Mito cultura, svago, relax, sport e divertimento fino a metà settembre.