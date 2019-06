Estate 2019, cambia il traffico a San Leone

Comincia, come negli ultimi 10 anni, la sperimentazione del piano traffico di San Leone. Il comune di Agrigento ha pubblicato un’ordinanza che regola il traffico in questo modo:

2019_002716_20190618_000

Da fine mese sarà vigente un divieto di transito in piazza Giglia dall’ingresso dell’ex eliporto fino all’intersezione antistante il nuovo piazzale lato sud. Durante il periodo di chiusura per quanti provenienti da via Eolo, via Senatore Cognata, lungomare Falcone e Borsellino, obbligo di svolta verso via Venere in direzione viale dei Pini. Questo consentirà di chiudere appunto un grande quadrilatero che sarà fruibile come una unica piazza, all’interno della quale si troveranno bar, gelaterie, locali e soprattutto il nuovo accesso al mare di piazza Giglia.

Un divieto di transito sarà imposto anche in via Senatore Cognata, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Eolo e lungomare Falcone e Borsellino e in viale dei Giardini, sulla corsia in direzione di piazzale Giglia, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Edera e rotatoria Giardini, per quanti provenienti dalla direzione di via cavaleri Magazzeni. I mezzi, giunti all’intersezione con via Edera, avranno l’obbligo di immettersi verso quest’ultima con direzione viale dei Pini, ad eccezione degli automezzi di soccorso e veicolo delle Forze di polizia, autobus urbani e taxi.