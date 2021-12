Esplosione Ravanusa, Regione dichiara stato di crisi ed emergenza

La Giunta guidata dal presidente Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi, e di emergenza regionale, e richiesto lo stato di emergenza nazionale per Ravanusa, sconvolta l’11 dicembre scorso da un’esplosione per una fuga di gas che ha causato 9 vittime, 10 con il piccolo Samuele rimasto in grembo di mamma Selene, e devastato decine di edifici.

La decisione dopo la relazione prodotta dalla Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina, che ha eseguito 114 sopralluoghi tecnici. Attualmente risultano sfollati 61 nuclei familiari, per complessive 120 persone. Il numero dei fabbricati crollati o danneggiati non è stato ancora quantificato, ma sarebbe superiore a cento.