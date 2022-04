Esplode una bombola in un’abitazione: donna in ospedale

S’è rischiata la tragedia, nella notte, in un’abitazione di via Napoli a Campobello di Licata. La perdita di gas da una bombola ha causato un’esplosione. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale “Barone Lombardo”, di Canicattì per le cure del caso. Ha riportato delle ustioni, ma per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, e i carabinieri della locale stazione. Illese altre due persone che al momento della deflagrazione si trovavano in un’altra stanza. L’appartamento è rimasto danneggiato.