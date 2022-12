Esplode caldaia sul balcone di casa, danni e paura al viale della Vittoria

Tanta paura e danni, nella notte, per l’esplosione di un boiler avvenuta nel balcone di un’abitazione, al terzo piano di uno stabile, che si trova in via Vittorio Emanuele Orlando, traversa di Viale della Vittoria, ad Agrigento. Dalla palazzina si sono staccati dei detriti che hanno colpito, coperto e danneggiato, e anche pesantemente, tre autovetture in sosta. Nessuno è rimasto ferito. E’ successo, poco dopo le 2:30, e il boato è stato avvertito chiaramente in tutta la zona.

Diverse le chiamate giunte al 112 e alla sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Sul posto sono state inviate due squadre. I pompieri hanno tranquillizzato gli abitanti, insieme ai carabinieri e polizia, poi si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento. La deflagrazione ha letteralmente sventrato il balcone dell’appartamento, provocato danni all’immobile, e

alle auto parcheggiate.