Agrigento, 12 settembre 2023 – Casa Barbadoro, l’epicentro delle eccellenze enogastronomiche siciliane situato nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, sta diventando una tappa obbligata per gli amanti del buon cibo e del gusto. Questi “globetrotter del gusto” stanno scoprendo le delizie culinarie offerte da questo luogo unico, dove la tradizione si fonde con la creatività in cucina.

Uno dei punti salienti dell’esperienza a Casa Barbadoro è il nuovo formato delle cene gourmet, che è diventato rapidamente uno dei trend più discussi di questa fine estate. Il successo è stato tale che sono stati già aggiunti due nuovi appuntamenti alle date già programmate.

Il primo appuntamento, inizialmente previsto per il 15 settembre ma successivamente posticipato al 16 settembre, è dedicato alle “ricette di recupero”. In questa serata, si mette in luce l’importanza di non sprecare nulla in cucina, esplorando variazioni gustose di polpette di carne, pesce, verdura e altro ancora. Questo rituale culinario riconduce alle radici di Marco Gavio Apicio, considerato il primo chef della storia.

Il 22 settembre, gli ospiti potranno immergersi in una cena che unisce cultura, storia e paesaggio, poiché sarà dedicata ai “Grani della Piana di San Gregorio”, utilizzati per creare pizze e focacce tradizionali come fuazzi, cuddriruna, fabrusci e facci ‘i vecchia. Questa serata offrirà una prospettiva unica su come il progetto Diodoros, che promuove prodotti locali nella Valle dei Templi, abbia completato il ciclo della filiera del grano della Piana di San Gregorio.

Il 29 settembre, la cucina di strada si alza di livello con “Fritti e Bollicine”, un’esperienza che celebra la sapidità delle prelibatezze di strada, accompagnate da bevande frizzanti siciliane realizzate con il metodo Charmat o Martinotti. Queste cene sono riservate a soli 80 partecipanti.

Ma Casa Barbadoro non offre solo queste cene gourmet. Gli amanti del cibo e del vino possono godere di degustazioni, corsi di cucina e pasticceria, incontri con i produttori e gli artigiani del gusto, e molto altro. L’elenco di esperienze proposte è vasto e promette di soddisfare ogni palato, dalle esperienze enologiche dedicate al vino Diodoros prodotto nei vigneti storici della Valle dei Templi, alle degustazioni di cuddiruni con erbe aromatiche e olio del Parco, e molto altro ancora.

Queste esperienze sono disponibili tutti i giorni, con orari flessibili, e possono essere prenotate sul sito web www.coopculture.it, offrendo sia versioni “light” che “plus” per adattarsi alle diverse esigenze dei visitatori. Casa Barbadoro continua a essere un luogo straordinario dove il cibo, la cultura e la tradizione si incontrano per offrire un’esperienza culinaria indimenticabile.