Licata in ginocchio: Vigili del Fuoco salvano due persone dopo l’Esondazione del Salso

Allarme a Licata dopo l’esondazione del fiume Salso, con strade allagate e abitazioni a rischio. Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per evacuare le case vicine al corso del fiume. Le immagini registrate dall’elicottero dei vigili del fuoco, ‘Drago 146’ del Reparto Volo di Catania, mostrano i momenti drammatici in cui l’equipaggio, con l’aiuto di un elisoccorritore, ha tratto in salvo due persone rimaste intrappolate: una sul tetto di un’abitazione e l’altra sul tetto di un’auto. Le squadre di soccorso sono tuttora impegnate sul campo, mentre il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni, preferibilmente ai piani più alti, per evitare pericoli legati all’aumento del livello delle acque. Intanto, carabinieri e polizia monitorano la situazione, mentre diversi quartieri sono stati chiusi a causa degli allagamenti e dei danni, tra cui il crollo di una porzione di muretto presso il cimitero comunale Cappuccini.

Guarda il video

Dopo ore di pioggia incessante, il fiume Salso a Licata ha superato gli argini in alcuni punti, provocando una grave esondazione. Immediata è stata la risposta delle forze di soccorso, con il personale della Protezione civile e dei vigili del fuoco provenienti da Agrigento, Licata e Gela che sono intervenuti sul posto. L’evacuazione delle abitazioni vicine al corso del fiume è stata ordinata, mentre alcune persone si sono ritrovate intrappolate nelle loro case o all’interno delle auto.

Tra i momenti più drammatici, il salvataggio di due cittadini licatesi intrappolati dopo l’esondazione nella contrada Bugiades. Uno dei due si trovava sul tetto di un’abitazione, l’altro su quello della sua auto. Grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, “Drago 146” del Reparto Volo di Catania, entrambi sono stati tratti in salvo e successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118.

L’intera operazione di soccorso, ripresa in un video, mostra l’equipaggio dell’elicottero mentre, con l’ausilio di un elisoccorritore, riesce a portare in salvo una delle persone rimaste isolate sul tetto, sottolineando ancora una volta il ruolo cruciale e tempestivo dei vigili del fuoco in situazioni di emergenza.

Anche carabinieri e polizia sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza. Si teme che la piena del fiume Salso possa crescere ulteriormente nelle prossime ore, aggravando una situazione già critica. Il maltempo, che all’alba ha colpito Licata con violente piogge e raffiche di vento, ha causato danni significativi in diverse zone della città. Sulla Panoramica Sant’Antonino, una porzione del muretto che costeggia il cimitero comunale Cappuccini è crollata, mentre diversi quartieri, tra cui Corso Umberto, Corso Serrovira, gran parte del quartiere africano e Piazza Gondar, sono stati chiusi e allagati.

Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza, invitando tutti a rimanere in casa e, dove possibile, a spostarsi ai piani più alti per evitare i pericoli legati all’aumento del livello delle acque.

