Escursione in barca alla Scala dei Turchi con il vino Grottarossa (VIDEO)

In barca cullati dalle onde: Relax, privacy e libertà

Una delle tendenze crescenti dell’estate 2021 è l’escursione in barca con aperitivo, bollicine e tuffo al tramonto. I vantaggi sono numerosi: tenersi lontani dalle folle, concedendosi però la compagnia di amici e familiari; vivere le attività acquatiche nelle aree marine più belle e spesso irraggiungibili da terra come la Scala dei Turchi che diventa così diversamente visitabile. Ammirarla dal mare al tramonto partendo da San Leone è davvero suggestivo. In barca si può osservare un paesaggio ed una costa variegata. Salpando alle 19 dal lido di Agrigento si possono perfino scorgere i templi greci. All’andata illuminati dal sole calante, al ritorno brillare nella notte con le luci artificiali. Di sfondo la città dei templi con il colle della Cattedrale. Interessante e piacevole l’aperitivo a base di bollicine con un “Muarè” vino della Cantina agrigentina di Grottarossa, pesce crudo e altre prelibatezze come caponata e arancine.