Incidente stradale, questa mattina, lungo la strada che collega la rotonda di Porta Aurea con il quartiere di Villaseta, nei pressi del passaggio a livello. Una giovane agrigentina alla guida di una Fiat Punto è finita in una terreno vicino alla sede stradale, ribaltandosi nei campi.

Con l’ambulanza del 118 è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

