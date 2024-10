Scippata della borsa appena uscita dalla chiesa di San Francesco. Una donna mentre percorreva a piedi la via Mario Rapisardi, a Canicattì, in compagnia di un’amica, è stata avvicinata da un immigrato che le ha “strappato” dalle mani l’accessorio, facendola cadere per terra.

Pare che lo stesso delinquente abbia tentato di scippare anche l’altra donna, ma ha dovuto desistere perché le urla delle due canicattinesi hanno richiamato alcuni passanti. Con in mano la borsa il balordo è scappato a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce.

Nella borsa la donna aveva circa 130 euro, il telefono cellulare, i documenti e vari effetti personali. La donna finita per terra s’è fatta male, ma non sarebbe ricorsa alle cure ospedaliere. Polizia e carabinieri si stanno già occupando, e da un po’ di tempo, degli scippi soprattutto ad anziani che vengono portati a termine nel centro canicattinese.

