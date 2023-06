Esce di casa e va a raccogliere origano, assieme ad un amico, ma si perde tra le campagne di contrada “Castelluccio” a Racalmuto. I carabinieri della Stazione cittadina e quelli dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì, dopo ore e ore di ricerche, lo hanno ritrovato in stato confusionale nei pressi di un vigneto a circa tre chilometri dal punto dove era stato visto l’ultima volta. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato un pensionato settantacinquenne. Un uomo che ha raccontato che non riusciva più a ritrovare l’amico ottantacinquenne e temeva il peggio. I carabinieri, senza perdere un solo secondo, si sono messi alla ricerca dell’anziano e lo hanno ritrovato dopo ore in forte stato confusionale. Subito è stata chiamata un’autoambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al pensionato e lo ha trasferito all’ospedale “Barone Lombardo” dove è stato trattenuto per sottoporlo ad accertamenti sanitari.