Erosione collina Caos:bandita la gara

La gara è stata bandita. Tradotto significa un primo passo per intervenire sulla collina del Caos, quella che ad Agrigento sta scivolando giù per colpa dell’azione combinata del mare che erode la base e l’evidente dissesto idrogeologico a monte.

Fenomeno di erosione già rilevato da tempo e che si aggrava giorno dopo giorno. Dopo anni di richieste di aiuto e allarmi, qualcosa si muove. I rilievi sono stati eseguiti interamente da una ditta di Agrigento , la Geonautics srl, ormai quasi due anni fa. Più di un anno per approvare il progetto e finalmente arriva la gara, dalla Regione Sicilia, per assegnare i lavori per un importo a base d’asta di 2.490.280,51 euro. Si interverrà anche sulla sovrastante statale 640 , anche questa, minacciata dall’arretramento della costa.