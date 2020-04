EROGAZIONE 600 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI, PAGAMENTI ANCHE NEL WEEKEND

COMUNICATO EROGAZIONE 600 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI

A due settimane esatte dalla richiesta del contributo Covid19 attivato con il decreto “Cura Italia”, oggi l’INPS ha erogato, a 1 milione e 800 mila beneficiari, il pagamento dell’indennità di 600 euro riconosciuta ai lavoratori autonomi. Gli altri pagamenti seguiranno domani e venerdì.

Due importanti informazioni:

1) chi ha ricevuto gli aiuti a marzo non dovrà fare ulteriore richiesta per il bonus di aprile che verrà automaticamente erogato

2) stiamo lavorando per estendere il beneficio da 600 a 800 Euro