Ernesto Russello torna all’Akragas: sarà il nuovo Direttore sportivo

Ritorno in casa biancoazzurra di Ernesto Russello, agrigentino doc e bandiera del calcio akragantino. Il Presidente Giuseppe Deni gli ha affidato il delicato e prestigioso incarico di Direttore Sportivo, ruolo che lo stesso Ernesto Russello ha ricoperto per tanti anni in seno all’Akragas, anche nel campionato professionistico di Lega Pro, e sempre con ottimi risultati. Il nuovo DS dell’Akragas è reduce dalla brillante stagione con la Sancataldese in Serie D e con l’ottima campagna acquisti ha equilibrato e rafforzato l’organico che poi ha centrato una straordinaria salvezza. Ernesto Russello, stimano e amatissimo dai tifosi, avrà il compito di costruire la nuova Akragas per la stagione agonistica 2022/2023.