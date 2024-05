Tre assoluzioni per rissa ma uno degli imputati è stato condannato per lesioni. Questa la sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, che ha scagionato i canicattinesi Leonardo e Calogero Condello “perché il fatto non sussiste”. Al terzo coimputato, che aveva riportato lesioni, era contestato il reato di minaccia grave. Il tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Angelo Asaro, difensore dei Condello, ha assolto tutti gli imputati dal reato di rissa mentre ha condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione il terzo coimputato. I tre secondo l’accusa avevano preso parte ad una rissa avvenuta a Campobello di Licata.