Era scomparso da alcuni giorni, favarese ritrovato sano e salvo

È stato ritrovato in Germania sano e salvo il pensionato 80enne Giuseppe Scordino, scomparso da Favara il 10 agosto. Sono stati i familiari ad avvisare direttamente i carabinieri della locale Tenenza del ritrovamento dell’uomo.

Secondo la ricostruzione, il favarese si sarebbe recato in Germania, con il pullman di linea, per andare a trovare uno dei figli residente proprio all’Estero. L’uomo è in buone condizioni di salute.

“Scordino, mi appena contattato il figlio, emozionato. Ringraziamo tutta la comunità. Un storia che si conclude con un lieto fine”, ad annunciarlo è l’ex sindaco di Favara, Anna Alba.