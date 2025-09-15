I giudici della Corte d’Appello di Palermo, hanno disposto l’estradizione di Francesco Rizzo, 42 anni, di Agrigento, ricercato da due anni dall’Autorità giudiziaria della Germania, per traffico di sostanze stupefacenti. L’agrigentino era stato arrestato un mese fa dai carabinieri del nucleo Investigativo del reparto Operativo del Comando provinciale della città dei templi, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il tribunale tedesco lo accusa di aver trasportato nel 2021, insieme a un altro cittadino italiano, un carico di 237 grammi di cocaina. Rizzo, assistito dall’avvocato Calogero Lo Giudice, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al gip di Agrigento, Iacopo Mazzullo. Il suo difensore si era opposto all’estradizione, ma la Corte d’Appello adesso ha dato il via libera.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp