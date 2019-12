Era ricercato in quanto destinatario di misura cautelare, rintracciato e arrestato nell’Agrigentino

I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno tratto in arresto B.G., 22 anni, di Palermo in quanto destinatario dell’ordine di esecuzione di aggravamento della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo, con la misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dalla Corte di Appello di Palermo.

Il giovane, del quale si aveva avuta notizia del suo trasferimento in un’abitazione del centro storico di Sciacca, nella tarda mattinata veniva rintracciato a casa di un familiare e tratto in arresto.

Terminate le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.