Era ricercato da tempo dopo condanna: arrestato 22enne

Era ricercato da alcuni mesi, e nei suoi confronti pendeva un provvedimento restrittivo, dopo la condanna a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, per maltrattamenti contro familiari, estorsione, violenza privata e lesioni aggravate. I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato A.M., 22 anni, di Favara.

I militari dell’Arma lo hanno rintracciato nell’androne di una palazzina, in una zona centrale di Marsala. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Il ventiduenne è accusato di avere picchiato i nonni, anche con l’uso delle forbici, per convincerli a dargli i soldi per potere acquistare la droga.