Sul suo capo pendeva un mandato d’arresto Europeo, emesso dalla Romania, per i reati di guida senza patente, e guida di veicolo non immatricolato. E’ stato rintracciato ad Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti hanno tratto in arresto un giovane cittadino di nazionalità rumena, domiciliato in città. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, dove dovrà scontare la pena.