Entusiasmo e voglia di mare: Spiagge e stabilimenti pronti ad aprire – VIDEO

È aria di mare e di fiducia quella che si respira tra i titolari delle strutture che si preparano all’imminente apertura della stagione balneare.

Gli stabilimenti sono pronti ad accogliere una clientela prevalentemente siciliana.

Un turismo di prossimità che potrebbe essere una buona occasione per scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio.

Anche in questo caso massima attenzione al distanziamento ed alle misure igieniche indicate dai protocolli, mentre i prezzi non subiranno incrementi, rimanendo adeguati a quelli della scorsa stagione.