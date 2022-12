Entro il prossimo 8 febbraio 2023 le offerte per i lavori del Liceo “Leonardo” di Agrigento

E’ disponibile sulla home page del sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento. L’importo complessivo a base d’asta ammonta a 5.460.622,47 euro (compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di 260.563,93 euro), finanziati con decreto del Ministero dell’Istruzione 217/2021 nell’ambito del Piano “Next Generation EU”. La procedura aperta sarà gestita in modalità telematica dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) – Sezione Territoriale di Agrigento, e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri specificati nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 23:59 del prossimo 8 febbraio 2023 esclusivamente attraverso il portale appalti dell’UREGA di Agrigento, accedendo al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it , mentre la prima seduta pubblica avrà luogo il successivo 15 febbraio 2023 alle ore 14:00 nella sede dell’UREGA di Agrigento (via Acrone 51).

Tutti gli interessati possono prendere visione del bando integrale di gara al link: