Entro il 15 dicembre vanno chiesti i fondi per la trasformazione digitale

Entro il 15 Gennaio i Comuni possono presentare istanza per accedere al fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

La procedura deve essere avviata tramite sito dell’Agid, mediante “istanze on line”.

“Raccogliendo la sollecitazioni dei miei concittadini, chiedo al Sindaco di Agrigento ed all’Assessore al ramo se hanno inoltrato la richiesta, e nel caso in cui non lo abbiano ancora fatto, chiedo le motivazioni del mancato invio e, se fosse possibile, di ravvedersi in fretta. Mancano 10 giorni, non perdiamo questo treno! “, afferma Roberta Zicari.