Entrano in casa e gli rubano il cane: cucciolo ritrovato e ladri denunciati

Due licatesi sono entrati in casa di un giovane, rubandogli un cucciolo di cane, un boxer di 7 mesi, e alcuni attrezzi da lavoro. E’ successo a Sommatino.

Dopo la scoperta del furto, la vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che dopo alcune indagini sono risaliti agli autori del reato, due pregiudicati residenti a Licata,

Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per furto e sanzionati 400 euro “a testa” per violazione delle norme per il contenimento del Covid.

Il cucciolo è stato trovato in una strada di Licata. Era legato con un guinzaglio ad un cassonetto dell’immondizia. E’ stato subito restituito al legittimo proprietario.