Ennesimo incidente al bivio Mosella. Scontro fra auto e scooter: ferita una donna

Ancora un incidente stradale al bivio della Mosella, lungo la statale 640 Agrigento – Caltanissetta. A scontrarsi sono state una Piaggio Vespa, con in sella marito e moglie, e una Mercedes Glc guidata da un giovane agrigentino. Dopo l’urto la coppia è rovinata sull’asfalto.

La donna è rimasta ferita, e con un’ambulanza del 118, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è, per fortuna, in pericolo di vita, ma ha riportato varie contusioni e traumi. Le cause del sinistro sono ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile.

Un bivio, quello della Mosella, pericolosissimo. Soltanto dallo scorso giugno, e fino a martedì sera, si sono verificati una decina di incidenti. Tra le cause il mancato rispetto della segnaletica stradale. Soprattutto del segnale di Stop che viene imposto prima di immettersi lungo la “Strada degli scrittori”.