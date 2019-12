Ennesima esperienza per gli allievi di ArteDanza: l’incontro con Marcello Sacchetta

Un interessante stage formativo di modern col ballerino professionista della trasmissione “Amici”

Dalla scuola più famosa d’ Italia, ad Agrigento per uno stage di Modern. Marcello Sacchetta, noto ballerino professionista della trasmissione Mediaset “Amici”, è stato ospite di ArteDanza, la realtà agrigentina diretta dall’insegnante Valentina Palermo.

Sacchetta ha coinvolto gli allievi in un unico momento formativo dando loro la possibilità di acquisire nuove competenze dettate dalla sua professionalità. Qualche ora della sua presenza a passo di danza, in tandem con aneddoti sulla sua carriera ed incoraggiamenti, sono bastati per aggiungere un gradino in più ai giovani ballerini di ArteDanza.

Il bel volto del famoso talent show, firmato Maria De Filippi, ha messo tutti a proprio agio rispondendo a domande e dando l’ok alle foto ricordo.

Fa parte dei professionisti del cast dal 2013 e dal 2019 conduce anche il day time su Real Time. Lo si è visto pure in spot di rinomati brands. Il suo sogno è quello di diventare un coreografo di fama internazionale. E’ la testimonianza vivente del detto “Quando si chiude una porta, si apre un portone“. E sì, perchè partecipò ad Amici come concorrente e, giunto alla formazione della classe, non lo scelsero e non riuscì a entrare nella scuola. Poi il destino lo ha invece riportato tra quelle mura affermando ancor di più le sue aspettative artistiche. E proprio alla luce della sua esperienza, ha lanciato un chiaro messaggio a tutti i partecipanti allo stage di inseguire il proprio sogno sempre, anche quando le situazioni sembrano andare contro.

Grande l’entusiasmo e la partecipazione degli allievi che ormai sono abituati a queste parentesi formative che fanno parte anche della metodologia di insegnamento della loro maestra. Valentina Palermo ha sempre creduto e voluto fortemente questo tipo di lezioni di danza speciali all’interno della sua scuola. Lezioni che hanno arricchito le conoscenze e rafforzato anche l’idea che per fare danza ci vuole impegno e passione che possono condurre anche a grandi traguardi. Oltre agli stage, gli allievi hanno avuto poi la possibilità negli anni di partecipare alla trasmissione “Amici” e poi conoscere anche tanti professionisti di fama, ospiti d’eccezione durante gli spettacoli di fine anno accademico: Martina Nadalini, Virginia Tomarchio, Josè Perez, Anbeta Toromani, Amilcar Moret Gonzalez, Kledy, Fabrizio Prolli ed altri ancora.

Dunque, l’ultima esperienza in ordine di tempo con Marcello Sacchetta resterà nel ricordo di chi ha avuto l’opportunità di incontrarlo e, grazie ad ArteDanza, confrontarsi con chi ha potuto trasformare la sua passione in carriera.

E Valentina Palermo, soddisfatta e motivata dalla bravura dei suoi ragazzi, continua a meditare qualcos’altro perchè, come da lei stessa asserito, “ogni insegnante deve curare il proprio vivaio, volere il bene di ogni singolo allievo per raccogliere i frutti del proprio lavoro”.