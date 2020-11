Energie Rinnovabili. Principato lancia l’allarme: “si rischia di perdere il finanziamento”

AGRIGENTO. Il Comune di Agrigento rischia di perdere circa tre milioni e mezzo di euro di finanziamento europeo per l’utilizzo di fondi destinati all’utilizzo di energia rinnovabile. Dalle prime verifiche fatte dall’assessore alle Politiche Economiche, ing. Gerlando Principato, non è stato ancora redatto il PAESC (piano comunale di azione per l’energia sostenibile ed il clima) da presentare e far approvare tra circa un mese a Bruxelles, per poter accedere ai fondi.

“Non possiamo privare Agrigento – ha commentato l’ing. Principato – di questa opportunità di crescita e di tutela del proprio territorio e della vita degli abitanti. Per questo ho subito sentito l’ing. Guido Donato Mozer, il professionista incaricato dal comune alla redazione e del PAESC per stringere i tempi di redazione. E per questo mi sono anche attivato in prima persona, essendo un tecnico, alla redazione del documento con i dipendenti comunali del settore”. Nonostante i tempi strettissimi l’ing. Principato è ottimista sulla possibilità di presentare il Paesc a Bruxelles entro la scadenza di fine anno.