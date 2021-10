Enduro Regionale Sicilia, a Raffadali piloti agrigentini in evidenza

Si è svolta a Raffadali in provincia di Agrigento la sesta prova di Enduro Regionale Sicilia: un giro di 45 km da ripetere 4 volte, un Cross Test di 4,5 km e un’Enduro Test di 5,5. Eccezionale il lavoro dei ragazzi del MC Enduristi del Platani – “Black Wolf” che hanno confezionato una bella gara con due speciali tecniche di buon livello usufruendo di tantissimo personale sia ai paddock , nel percorso e nelle prove speciali.

Un giro abbastanza scorrevole ha fatto divertire i quasi 120 piloti intervenuti da tutta la Sicilia per questa prova di enduro regionale. Ottimi risultati per i piloti seguiti dal Team Butticè: Francesco Cagnina, oltre al sesto posto nell’assoluto, si aggiudica il primo di classe, Calogero Pontei porta a casa un 23° posto nell’assoluto e secondodi classe. “Un ringraziamento va agli organizzatori- dicono dal Team Butticè- che tengono vivo il settore e euristico con grande passione e determinazione . Ricordiamo che da gennaio si aprirà la campagna tesseramento per la stagione 2022 e l’apertura della scuola Enduro Valle dei templi che avrà sede allo sport village di Agrigento.”