Una lettera di elogio riconosce la professionalità e l’umanità del reparto guidato dalla Dott.ssa Maria Rita Falco Abramo

L’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha ricevuto un encomio speciale da parte di una cittadina agrigentina, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la qualità dei servizi offerti, il comfort del reparto e la professionalità dell’intero team sanitario.

Di seguito il testo della lettera di elogio:

“In un’epoca in cui la sanità siciliana spesso soffre a causa dei continui tagli, voglio invece lodare il reparto di Ostetricia e Ginecologia, sotto la guida della dottoressa Maria Rita Falco Abramo, e l’intero staff sanitario. Dopo alcuni anni, sono tornata in questo reparto per la nascita di mia nipote e ho trovato un ambiente completamente rinnovato. Le stanze sono pulite, dotate di letti tecnologicamente avanzati che permettono alle pazienti di riposare in tutta tranquillità. L’igiene del reparto è impeccabile. Il personale medico e paramedico si distingue per la professionalità, la coscienziosità e la disponibilità umana. Infermieri, OSS e OSA sono gentilissimi, capaci di far sentire le pazienti come a casa. Le pazienti possono finalmente stare a loro agio, mentre gli orari di visita vengono rispettati con fermezza e serietà. Un bel cambiamento! Solitamente si sente parlare male di questo ospedale, ma almeno questa volta il reparto merita un dieci pieno! Un reparto rinato e rinomato grazie alla dedizione di una donna primario che merita tutto il mio plauso. Grazie.”

Questo encomio rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno e la dedizione del personale sanitario del reparto di Ginecologia e Ostetricia, contribuendo a restituire fiducia nei confronti della sanità locale.