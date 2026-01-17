Empedocle, scuola aperta al futuro: l’Open Day tra classico, musica e nuove eccellenze

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle apre le sue porte agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie con una giornata di Open Day pensata come esperienza di orientamento e accoglienza. Un sabato mattina diverso, dedicato interamente a chi sta per compiere una delle scelte più importanti del proprio percorso formativo.

Ad accogliere i visitatori, nella sede centrale, la dirigente scolastica Marika Helga Gatto, che ha spiegato il senso profondo di questa iniziativa:

«Noi la chiamiamo da sempre scuola aperta a tutti, richiamando l’articolo 34 della Costituzione. È una giornata pensata per l’accoglienza dei nuovi studenti e delle loro famiglie, per mostrare cosa siamo e cosa facciamo davvero, aprendo non solo le aule ma anche i nostri laboratori e i nostri punti di forza».

Durante l’Open Day, il liceo ha mostrato il volto di una scuola tradizionale e innovativa allo stesso tempo. Accanto agli studi classici, trovano spazio le aule immersive, i laboratori STEM con kit di robotica e Arduino, frutto dei finanziamenti PNRR, e i progetti che negli anni si sono consolidati come vere eccellenze: dal debate al giornalismo, dalla curvatura archeologica al biomedico, fino all’intero corridoio dedicato alle politiche linguistiche e al liceo internazionale Cambridge.

«Tradizione non significa fermarsi al passato – ha sottolineato la dirigente – ma mettere radici solide per orientarsi verso il futuro. Il presente lo costruiscono i nostri studenti, che sono i veri protagonisti e che vivono già da adesso un’esperienza di cittadinanza attiva, all’interno di un ambiente protetto».

Grande attenzione anche al liceo musicale, che continua a collezionare risultati importanti. «I nostri ragazzi – ha spiegato Gatto – entrano spesso giovanissimi, con una passione o una prima formazione musicale, e nel corso dei cinque anni maturano competenze che li portano ad affermarsi nei percorsi AFAM o a essere scritturati nei teatri. Non sono professionisti, ma spesso si comportano come tali».

Un’offerta formativa ampia, pensata per studenti con inclinazioni diverse. «Il liceo Empedocle è per chi ama l’humanitas nel senso più ampio del termine – ha aggiunto – ma anche per chi guarda alle scienze. Il potenziamento di matematica e il percorso biomedico, oggi sperimentazione nazionale, dimostrano che qui c’è spazio per ogni talento».

Il messaggio finale è chiaro: il liceo classico non è una scelta che chiude, ma che apre. «Studiare greco e latino significa acquisire un metodo, un’elasticità mentale che permette di affrontare qualsiasi percorso futuro. Non a caso – ricorda la dirigente – molti nostri ex studenti scelgono poi facoltà scientifiche e professioni tecniche».

Con lo slogan “Scegli l’Empedocle, realizza i tuoi sogni”, la scuola ribadisce la propria identità: una comunità educativa che forma persone, cittadini e professionisti, con uno sguardo attento alla società e alla vita, prima ancora che alla scuola.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp