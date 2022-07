Emozioni e ricordi di un ventennio in giro per il mondo con il val d’Akragas (VIDEO)

Emozioni e ricordi di un ventennio in giro per il mondo con il val d’Akragas. Ieri sera 40 ex componenti, una di loro arrivata dagli Stati Uniti, si sono incontrati per rivivere e ricordare i momenti più intensi della loro gioventù grazie soprattutto alle fantastiche tournée tra i 5 Continenti. Inutile nascondere la gioia e l’allegria impreziosita dalla musiche e dalle danze nella memoria di Pippo Agozzino e del Presidente Gigi Casesa. La famiglia del Val d’Akragas ha voluto, in questo modo, trasferire alle nuove generazioni l’amore verso il folklore e le innumerevoli esperienze vissute all’estero tra i siciliani nel mondo e gli eventi internazionali.