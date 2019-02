Emergenza rifiuti, intervento della consigliera Pullara

Il Consigliere Comunale Antonina Pullara interviene con una nota , sulla situazione igienico-sanitaria del Comune di Porto Empedocle.

– Attesa la difficoltà di riprendere l’esercizio pubblico del servizio di raccolta, per vari motivi enunciati dal Sindaco nonostante gli sforzi dell’Amministrazione Comunale;

– Attesa la solidarietà che si esprime verso gli operatori ecologici per il mancato stipendio e di converso verso gli assessori per i fatti accaduti nei giorni scorsi;

– Preso atto dell’interruzione oramai protatta da 2 settimane dei servizi pubblici essenziali igienico-sanitari;

– che le ordinanze che vietano il conferimento dei rifiuti non sono sufficenti e appropriati a risolvere l’attuale problema protrattosi per lungo tempo;

– che la presenza dei numerosi cumuli di spazzatura stante le gravi condizioni createsi possono creare pericolo per la salute pubblica, così come recitano le note trasmessse dal Referente Igiene Pubblica che ribadiscono il pericolo igienico- sanitario;

che i vari Cumuli disordinati e malsani di rifiuti, possono portare a problemi di ordine pubblico, e al rischio di incendi rifiuti;

Considerato che

il Si n d a c o è Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica

Sicurezza e Che il consiglio comunale è espressione della domanda sociale al fine

di perseguire l’interesse collettivo, si rende necessario denunciare alle Autorità competenti il profondo disagio che sta vivendo la nostra Comunità

LA SOTTOSCRITTA RICHIEDE AL SINDACO:

DI DICHIARARE LO STATO DI EMERGENZA SANITARIO CON LE RELATIVE ATTIVITÀ CONSEQUENZIALI

DI STABILIRE IN EMERGENZA DELLE LINEE GUIDA PER I CITTADINI CON L’INDICAZIONE DI UNA POSTAZIONE IN CUI RIPORRE I RIFIUTI IN QUANTO NECESSARIA UNA MISURA URGENTE E SOSTITUTIVA DEL MANCATO SERVIZIO .