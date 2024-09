Paolo Picone

Grave emergenza loculi al cimitero di Piano Gatta, Agrigento. Da mesi, a seguito della revoca della gestione privata, le sepolture sono bloccate per mancanza di spazi adeguati. Attualmente, 25 salme si trovano nel deposito in attesa di tumulazione, mentre altre sono state sistemate temporaneamente nelle cappelle private requisite dal Comune.

La situazione è destinata a prolungarsi per almeno altri tre mesi, come indicato in un documento ufficiale del Comune. Per affrontare l’emergenza, l’amministrazione ha emesso un avviso pubblico per liberare loculi nel cimitero di Bonamorone, indirizzato ai titolari di concessioni scadute o in scadenza. Gli interessati dovranno recarsi all’ufficio cimiteriale per discutere il rinnovo o la collocazione dei resti dei defunti, altrimenti il Comune procederà d’ufficio con estumulazioni e trasferimenti.

Il sindaco Francesco Micciché ha dichiarato che l’amministrazione sta già lavorando alla questione e ha partecipato a un bando per l’ampliamento del cimitero, sperando di risolvere definitivamente l’emergenza.